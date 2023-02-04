国内感染、新たに３万８５９９人 前週比約１万６０００人減―新型コロナ
2023年02月04日19時06分
国内では４日、新たに３万８５９９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万６０００人減った。新たな死者は１８０人。重症者は４２４人で、前日から１６人減った。
東京都では、新たに２９９２人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１５００人減少した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は３８人で、前日から４人増えた。
国内感染、新たに３万８５９９人 前週比約１万６００…
2023年02月04日19時06分
国内では４日、新たに３万８５９９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万６０００人減った。新たな死者は１８０人。重症者は４２４人で、前日から１６人減った。
東京都では、新たに２９９２人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１５００人減少した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は３８人で、前日から４人増えた。
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