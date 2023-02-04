ＮＢＡ試合結果（３日）
2023年02月04日15時40分
ピストンズ １１８―１１２ ホーネッツ
ペーサーズ １０７―１０４ キングズ
トレイルブレ １２４―１１６ ウィザーズ
ーザーズ
サ ン ズ １０６―９４ セルティック
ス
ラプターズ １１７―１１１ ロケッツ
マジック １２７―１２０ ティンバーウ
ルブズ
７６ｅｒｓ １３７―１２５ スパーズ
ホークス １１５―１０８ ジ ャ ズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（３日）
2023年02月04日15時40分
ピストンズ １１８―１１２ ホーネッツ
ペーサーズ １０７―１０４ キングズ
トレイルブレ １２４―１１６ ウィザーズ
ーザーズ
サ ン ズ １０６―９４ セルティック
ス
ラプターズ １１７―１１１ ロケッツ
マジック １２７―１２０ ティンバーウ
ルブズ
７６ｅｒｓ １３７―１２５ スパーズ
ホークス １１５―１０８ ジ ャ ズ
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