立民の元衆院議員が出馬表明 北海道知事選
2023年02月04日12時15分
任期満了に伴う北海道知事選（４月９日投開票）で、立憲民主党元衆院議員の池田真紀氏（５０）が４日、無所属で出馬する意向を表明した。同党と国民民主党が支援する。
立民の元衆院議員が出馬表明 北海道知事選
2023年02月04日12時15分
任期満了に伴う北海道知事選（４月９日投開票）で、立憲民主党元衆院議員の池田真紀氏（５０）が４日、無所属で出馬する意向を表明した。同党と国民民主党が支援する。
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