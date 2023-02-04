飯泉氏、６選出馬表明 徳島知事選
2023年02月04日11時32分
徳島県の飯泉嘉門知事（６２）は４日、徳島市内で記者会見し、任期満了に伴う知事選（４月９日投開票）に６選を目指して立候補する意向を表明した。
既に自民党の三木亨元参院議員（５５）と後藤田正純元衆院議員（５３）、岸本泰治元県議（６５）が出馬表明しており、保守分裂選挙となる見通しだ。
飯泉氏、６選出馬表明 徳島知事選
2023年02月04日11時32分
徳島県の飯泉嘉門知事（６２）は４日、徳島市内で記者会見し、任期満了に伴う知事選（４月９日投開票）に６選を目指して立候補する意向を表明した。
既に自民党の三木亨元参院議員（５５）と後藤田正純元衆院議員（５３）、岸本泰治元県議（６５）が出馬表明しており、保守分裂選挙となる見通しだ。
こんな記事も
政治用語
政治
飯泉氏、６選出馬表明 徳島知事選(02/04 11:32)
首相動静（２月４日）(02/04 09:02)
荒井秘書官、ＬＧＢＴは「嫌」 岸田首相「言語道断」、更迭へ―政権打撃(02/04 09:02)
統一地方選は「一大決戦」 少子化対策を抜本強化―自民運動方針案(02/04 07:26)
自民、「自助」の理念なし崩し 統一選・補選控え、あっさり転換―児童手当(02/04 07:25)
所得制限撤廃、岸田首相の判断が焦点 与野党要求、政権に慎重論も―児童手当(02/04 07:25)
防衛装備施設、国有化も 撤退企業の事業継承支援―政府、今国会に法案提出(02/04 07:22)
外交と戦後復興で日本に期待 国連で「対ロシア」主導を―ウクライナ議員(02/04 06:52)
日本に死刑廃止を勧告 国連人権理が審査(02/04 06:40)
首相動静（２月３日）(02/03 22:09)
転出入手続き簡略化、６日から マイナカードで「窓口１回」―市区町村(02/03 20:30)
国枝さんに国民栄誉賞検討 車いすテニスで「前人未到の快挙」―岸田首相指示(02/03 20:06)
重要インフラ設備に届け出制 経済安保法で指針案―政府(02/03 19:57)
浜田防衛相、「攻撃着手」は個別判断 反撃対象も明言避ける(02/03 18:00)
「児童手当」って何？ 少子化対策で議論活発に―ニュースＱ＆Ａ(02/03 17:37)
岸前防衛相、議員辞職願を提出 ４月に衆院４補選実施へ(02/03 17:25)
ロシア外務次官と日本大使、また会談(02/03 17:07)
対ロ感情、過去最悪 ウクライナ侵攻背景、韓国は改善―内閣府調査(02/03 17:02)
衆院予算委、８日に集中審議(02/03 16:57)
立・維、議員歳費停止の法案検討 ガーシー氏念頭、Ｎ党は反発(02/03 15:13)
立民「新しい金融政策」提唱 物価２％目標見直し(02/03 14:59)
性交同意年齢１６歳に 性犯罪要件を具体化―時効５年延長、盗撮処罰・法制審要綱案(02/03 13:33)
永岡文科相、卒業式マスク「速やかに検討」(02/03 12:37)
防衛相、海保と共同訓練「早期に」 こども相、児童手当見直しへ議論(02/03 12:21)
立・維、電気代対策で勉強会設置へ ガーシー氏念頭、歳費停止も(02/03 12:17)
中国外相が水際緩和要求 林氏訪中を改めて要請(02/03 11:47)
岸田首相、石川、福井両県４日訪問 「こども政策対話」第１弾(02/03 11:13)
中国外相、対日関係改善に意欲 「平和共存が唯一の選択」(02/03 10:27)
ウクライナ支援で埋没懸念 非軍事限定の日本、欧米は戦車(02/03 07:18)
「対決より解決」堅持 国民民主が活動方針案(02/03 07:11)