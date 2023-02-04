日本中央競馬会（ＪＲＡ）で歴代最多勝記録を更新中の武豊騎手（５３）＝栗東・フリー＝が４日、小倉競馬の第１レースでスマートアイに騎乗して１着となり、ＪＲＡ通算４４００勝に到達した。騎乗機会は２万３９０５回。