元木、吉武が優勝 レスリング
2023年02月04日10時54分
レスリングのザグレブ・オープンは３日、ザグレブで行われ、女子６２キロ級決勝で昨年の全日本選手権覇者の元木咲良（育英大）がノルウェー選手を下し、優勝した。同６５キロ級は吉武まひろ（日体大）が制した。（時事）
元木、吉武が優勝 レスリング
2023年02月04日10時54分
レスリングのザグレブ・オープンは３日、ザグレブで行われ、女子６２キロ級決勝で昨年の全日本選手権覇者の元木咲良（育英大）がノルウェー選手を下し、優勝した。同６５キロ級は吉武まひろ（日体大）が制した。（時事）
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