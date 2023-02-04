ロナルド、サウジ初得点 サッカー
2023年02月04日09時33分
【ロンドン時事】サッカーのサウジアラビア・プロリーグのアルナスルに加入したポルトガル代表ＦＷロナルドが３日、リーグ戦初得点を挙げた。敵地でのアルファトフ戦にフル出場し、１―２の試合終了間際にＰＫを決めた。試合は２―２で引き分けた。
ロナルドはマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）を昨年１１月に退団し、年俸総額２億ユーロ（約２８０億円）以上とされる好条件でアルナスルに加入した。
ロナルド、サウジ初得点 サッカー
2023年02月04日09時33分
【ロンドン時事】サッカーのサウジアラビア・プロリーグのアルナスルに加入したポルトガル代表ＦＷロナルドが３日、リーグ戦初得点を挙げた。敵地でのアルファトフ戦にフル出場し、１―２の試合終了間際にＰＫを決めた。試合は２―２で引き分けた。
ロナルドはマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）を昨年１１月に退団し、年俸総額２億ユーロ（約２８０億円）以上とされる好条件でアルナスルに加入した。
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