【ロンドン時事】サッカーのサウジアラビア・プロリーグのアルナスルに加入したポルトガル代表ＦＷロナルドが３日、リーグ戦初得点を挙げた。敵地でのアルファトフ戦にフル出場し、１―２の試合終了間際にＰＫを決めた。試合は２―２で引き分けた。

ロナルドはマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）を昨年１１月に退団し、年俸総額２億ユーロ（約２８０億円）以上とされる好条件でアルナスルに加入した。