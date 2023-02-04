米、長距離ロケット弾を供与 ウクライナに２９００億円追加支援
2023年02月04日05時56分
【ワシントン時事】米政府は３日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する約２２億ドル（約２９００億円）の追加武器支援を発表した。これまでで初めて、射程約１５０キロに及ぶ長距離ロケット弾を供与する。
ウクライナはこれまで長距離ミサイルの提供を求めてきたが、米国などはロシアを過度に刺激することを懸念して慎重だった経緯がある。
米、長距離ロケット弾を供与 ウクライナに２９００億円追加支援
2023年02月04日05時56分
【ワシントン時事】米政府は３日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する約２２億ドル（約２９００億円）の追加武器支援を発表した。これまでで初めて、射程約１５０キロに及ぶ長距離ロケット弾を供与する。
ウクライナはこれまで長距離ミサイルの提供を求めてきたが、米国などはロシアを過度に刺激することを懸念して慎重だった経緯がある。
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