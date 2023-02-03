円、１２８円台前半 ロンドン外為
2023年02月03日21時21分
【ロンドン時事】週末３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を前に様子見ムードが強まり、１ドル＝１２８円台前半で小動きとなった。正午現在は１２８円３５～４５銭と、前日午後４時と同水準。
円、１２８円台前半 ロンドン外為
2023年02月03日21時21分
【ロンドン時事】週末３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を前に様子見ムードが強まり、１ドル＝１２８円台前半で小動きとなった。正午現在は１２８円３５～４５銭と、前日午後４時と同水準。
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ウォール・ストリート・ジャーナル