【ロンドン時事】週末３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を前に様子見ムードが強まり、１ドル＝１２８円台前半で小動きとなった。正午現在は１２８円３５～４５銭と、前日午後４時と同水準。