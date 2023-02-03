米韓、再び合同訓練 黄海で、北朝鮮に圧力強化
2023年02月03日20時52分
【ソウル時事】韓国軍は３日、黄海上空で、米韓両軍の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５、米軍のＦ２２戦闘機、Ｆ１６ＣＭ戦闘機が参加する合同訓練を行ったと発表した。両軍は１日にも黄海上空で米軍のＢ１Ｂ戦略爆撃機を交えた合同訓練を行ったばかり。核・ミサイル開発を進める北朝鮮へ圧力を強化している。
米韓、再び合同訓練 黄海で、北朝鮮に圧力強化
2023年02月03日20時52分
【ソウル時事】韓国軍は３日、黄海上空で、米韓両軍の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５、米軍のＦ２２戦闘機、Ｆ１６ＣＭ戦闘機が参加する合同訓練を行ったと発表した。両軍は１日にも黄海上空で米軍のＢ１Ｂ戦略爆撃機を交えた合同訓練を行ったばかり。核・ミサイル開発を進める北朝鮮へ圧力を強化している。
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