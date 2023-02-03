窃盗容疑で巡査逮捕 他人カードで現金引き出し―大分県警
2023年02月03日20時45分
他人のキャッシュカードを使って現金を引き出したとして、大分県警は３日、窃盗の疑いで県警別府署地域課巡査の伊藤巧打容疑者（２４）＝同県別府市駅前町＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。
逮捕容疑は１月３０日午前１０時１０分ごろ、他人のキャッシュカードを使い、別府市内の金融機関に設置された現金自動預払機（ＡＴＭ）から、２回にわたり現金計１００万円を引き出した疑い。
窃盗容疑で巡査逮捕 他人カードで現金引き出し―大分県警
2023年02月03日20時45分
他人のキャッシュカードを使って現金を引き出したとして、大分県警は３日、窃盗の疑いで県警別府署地域課巡査の伊藤巧打容疑者（２４）＝同県別府市駅前町＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。
逮捕容疑は１月３０日午前１０時１０分ごろ、他人のキャッシュカードを使い、別府市内の金融機関に設置された現金自動預払機（ＡＴＭ）から、２回にわたり現金計１００万円を引き出した疑い。
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