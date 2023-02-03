〔決算〕ロイヤルＨＤ、２２年１２月期予想を上方修正 行動制限緩和で業績回復
2023年02月03日19時25分
ロイヤルホールディングス（ＨＤ）＝２０２２年１２月期連結業績予想について売上高と各利益を上方修正した。全国旅行支援や海外からの入国制限緩和などの影響で売り上げが回復。値上げも奏功したほか、関連会社の子会社化に伴い株式を段階的に取得した結果、差益も発生して前回予想よりも業績が回復した。
〔決算〕ロイヤルＨＤ、２２年１２月期予想を上方修正 行動制限…
2023年02月03日19時25分
ロイヤルホールディングス（ＨＤ）＝２０２２年１２月期連結業績予想について売上高と各利益を上方修正した。全国旅行支援や海外からの入国制限緩和などの影響で売り上げが回復。値上げも奏功したほか、関連会社の子会社化に伴い株式を段階的に取得した結果、差益も発生して前回予想よりも業績が回復した。
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