セブン＆アイ・フードシステムズ（東京）は３日、ファミリーレストラン「デニーズ」の料理やデザートなど計７１品を３月７日に値上げすると発表した。原材料価格や光熱費の高騰が要因で、上げ幅は１０～１５０円程度。「デミ煮込みハンバーグ」や「４種チーズのカルボナーラ」は、それぞれ９４０円から９９０円に上げる。