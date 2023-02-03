【北京時事】ホンダが３日発表した１月の中国新車販売台数は前年同月比５６．２％減の６万４１９３台だった。今年は春節（旧正月）が１月に当たったため、祝日数が昨年よりも多く、販売に影響した。ホンダによると、自動車取得税を半減する政府の支援策が昨年末で終了したことも販売に響いたという。