「対策強化宣言」５日で終了 コロナ対応、１週間前倒し―岐阜県
2023年02月03日18時11分
岐阜県は３日、政府の新たな新型コロナウイルス対応策に基づく「医療逼迫（ひっぱく）防止対策強化宣言」を５日で終了すると決めた。県内の感染状況が落ち着いたことを踏まえた措置で、当初の期限の１２日から１週間前倒しした。
「対策強化宣言」５日で終了 コロナ対応、１週間前倒し―岐阜県
2023年02月03日18時11分
岐阜県は３日、政府の新たな新型コロナウイルス対応策に基づく「医療逼迫（ひっぱく）防止対策強化宣言」を５日で終了すると決めた。県内の感染状況が落ち着いたことを踏まえた措置で、当初の期限の１２日から１週間前倒しした。
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