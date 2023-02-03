東京都は３日、新たに２９４１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約１４００人減少した。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

新たな死者は１７人。都基準による重症者は３４人で前日から６人増えた。