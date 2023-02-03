国内では３日、新たに３万９８３０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１万４０００人減少した。新たな死者は２４６人。重症者は４４０人で、前日から３５人減った。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

東京都では、新たに２９４１人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約１４００人減少した。新たな死者は１７人。都基準による重症者は３４人で前日から６人増えた。