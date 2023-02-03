ソフトバンクの宮川潤一社長は３日に開いた２０２２年４～１２月期の決算記者会見で、賃上げについて、定期昇給分を含め５．４％の引き上げで最終調整していると明らかにした。宮川氏は「（賃上げの分）コストダウンしないといけないが、ようやくめどが立ってきた」と述べた。