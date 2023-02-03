立・維、議員歳費停止の法案検討 ガーシー氏念頭、Ｎ党は反発
2023年02月03日15時13分
立憲民主党と日本維新の会は３日、正当な理由なく登院しない国会議員の歳費を停止する法整備の検討で合意した。昨年７月の初当選以降、国会を欠席し続けるＮＨＫ党のガーシー参院議員を念頭に置いた対応。これに対し、同党の立花孝志党首は記者会見で「国会議員はサラリーマンではない。今の議論はばからしい」と反発した。
立・維、議員歳費停止の法案検討 ガーシー氏念頭、Ｎ党は反発
2023年02月03日15時13分
立憲民主党と日本維新の会は３日、正当な理由なく登院しない国会議員の歳費を停止する法整備の検討で合意した。昨年７月の初当選以降、国会を欠席し続けるＮＨＫ党のガーシー参院議員を念頭に置いた対応。これに対し、同党の立花孝志党首は記者会見で「国会議員はサラリーマンではない。今の議論はばからしい」と反発した。
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