香港との往来、６日に正常化 コロナで制限―中国
2023年02月03日12時29分
【北京時事】中国政府は３日、新型コロナウイルスの水際対策で制限が続いていた中国本土と香港・マカオとの往来を、６日から正常化すると発表した。１月８日から約３年ぶりに往来を制限付きで再開したが、今後は１日当たりの人数の上限を撤廃。４８時間以内のＰＣＲ検査陰性証明も、７日間以内に海外滞在歴がなければ不要となる。
香港との往来、６日に正常化 コロナで制限―中国
2023年02月03日12時29分
【北京時事】中国政府は３日、新型コロナウイルスの水際対策で制限が続いていた中国本土と香港・マカオとの往来を、６日から正常化すると発表した。１月８日から約３年ぶりに往来を制限付きで再開したが、今後は１日当たりの人数の上限を撤廃。４８時間以内のＰＣＲ検査陰性証明も、７日間以内に海外滞在歴がなければ不要となる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル