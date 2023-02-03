香港との往来、６日に正常化 コロナで制限―中国
2023年02月03日12時29分
【北京時事】中国政府は３日、新型コロナウイルスの水際対策で制限が続いていた中国本土と香港・マカオとの往来を、６日から正常化すると発表した。１月８日から約３年ぶりに往来を制限付きで再開したが、今後は１日当たりの人数の上限を撤廃。４８時間以内のＰＣＲ検査陰性証明も、７日間以内に海外滞在歴がなければ不要となる。
香港との往来、６日に正常化 コロナで制限―中国
2023年02月03日12時29分
【北京時事】中国政府は３日、新型コロナウイルスの水際対策で制限が続いていた中国本土と香港・マカオとの往来を、６日から正常化すると発表した。１月８日から約３年ぶりに往来を制限付きで再開したが、今後は１日当たりの人数の上限を撤廃。４８時間以内のＰＣＲ検査陰性証明も、７日間以内に海外滞在歴がなければ不要となる。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
１月の米人員削減、１０万人超え 前月比２倍超、ＩＴが４割―調査会社(02/03 15:13)
香港との往来、６日に正常化 コロナで制限―中国(02/03 12:29)
田辺三菱、新型コロナワクチン撤退 量産見通し立たず子会社清算(02/03 10:48)
田辺三菱、新型コロナワクチン撤退 供給見通し立たず、子会社清算へ(02/03 10:05)
２２年食品輸出、１０年連続最高 １．４兆円、経済回復や円安―農水省(02/03 09:03)
喫煙者リスク、加熱式は１．６５倍 新型コロナ感染―大阪公立大(02/03 07:59)
中国、ビザ再開で説明に苦慮 「日本が止めた」と誤解も(02/02 20:29)
ドイツ、公共交通のマスク義務解除(02/02 20:19)
卒業式でマスク、是非を検討 「個人判断」発言を軌道修正―永岡文科相(02/02 19:53)
国内感染、新たに４万５５００人 前週比１万５０００人減―新型コロナ(02/02 18:52)
医療警戒レベル引き下げ コロナ、上から２番目に―東京都(02/02 17:10)
刑法犯件数、２０年ぶり増加 コロナ制限緩和影響か―サイバー、虐待は最多・警察庁(02/02 10:30)
昨年１０～１２月期ＧＤＰ、年２．０％増 ２四半期ぶりプラス―民間予測(02/01 20:31)
国内感染、新たに５万５０１２人 前週比２万４０００人減―新型コロナ(02/01 19:33)
国内新車販売、１６％増 半導体不足は継続―１月(02/01 18:25)
希望退職１００人募集 紳士服のタカキュー(02/01 12:23)
政府、対中水際措置を当面継続(02/01 11:59)
「ジャンボ」最終機を納入 米ボーイング、半世紀超の生産に幕(02/01 10:50)
「けん引役」中国に不透明感 世界景気底打ち視野も―ＩＭＦ見通し(02/01 07:06)
韓国からの入国者に検査義務 「報復」で検疫強化―中国(01/31 22:06)
百貨店「藤丸」閉店 １２２年の歴史に幕―北海道・帯広(01/31 20:45)
国内感染、新たに５万８５９６人 前週比２万５０００人減―新型コロナ(01/31 19:35)
映画興収、コロナ前水準に近づく ２２年、アニメ好調(01/31 18:52)
ＪＲ３社、３年ぶり黒字 旅客需要が回復―２２年４～１２月期(01/31 18:49)
中国向けビザ制限、早期解除も 世論見て判断か―韓国首相(01/31 17:28)
求人１．２８倍、４年ぶり上昇 経済回復、失業率は低下―２２年平均(01/31 11:39)
ロシア外務省、北方墓参合意は有効 松野氏「一日も早く再開期待」(01/31 11:23)
２３年の世界成長、２．９％に 中国ゼロコロナ転換で上方修正―日本は円安も追い風・ＩＭＦ(01/31 10:36)
コロナ「非常事態」５月終了へ 米、発令から３年(01/31 10:13)
中国混乱・新系統が不安要素 コロナ緊急事態宣言３年―ＷＨＯ(01/31 07:05)