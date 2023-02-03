エムバペが左脚負傷 フランス・サッカー
2023年02月03日10時42分
【ロンドン時事】サッカーのフランス１部リーグ、パリ・サンジェルマンは２日、同国代表ＦＷエムバペが左太ももを負傷し、３週間離脱する見込みだと明らかにした。１日のモンペリエ戦で痛め、前半途中に退いた。
１４日の欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦第１戦、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦は欠場する見通し。
エムバペが左脚負傷 フランス・サッカー
2023年02月03日10時42分
【ロンドン時事】サッカーのフランス１部リーグ、パリ・サンジェルマンは２日、同国代表ＦＷエムバペが左太ももを負傷し、３週間離脱する見込みだと明らかにした。１日のモンペリエ戦で痛め、前半途中に退いた。
１４日の欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦第１戦、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦は欠場する見通し。
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