農林水産省が３日発表した２０２２年の農林水産物・食品の輸出額（速報値）は前年比１４．３％増の１兆４１４８億円と、１０年連続で過去最高を更新した。コロナ禍からの経済回復で外食向けが好調。円安進行により価格競争力が高まったことも追い風となった。ただ、欧米では年後半に物価高騰に伴い消費が減退しており、先行きへの懸念も出ている。