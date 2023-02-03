２２年食品輸出、１０年連続最高 １．４兆円、経済回復や円安―農水省
2023年02月03日09時03分
農林水産省が３日発表した２０２２年の農林水産物・食品の輸出額（速報値）は前年比１４．３％増の１兆４１４８億円と、１０年連続で過去最高を更新した。コロナ禍からの経済回復で外食向けが好調。円安進行により価格競争力が高まったことも追い風となった。ただ、欧米では年後半に物価高騰に伴い消費が減退しており、先行きへの懸念も出ている。
２２年食品輸出、１０年連続最高 １．４兆円、経済回…
2023年02月03日09時03分
農林水産省が３日発表した２０２２年の農林水産物・食品の輸出額（速報値）は前年比１４．３％増の１兆４１４８億円と、１０年連続で過去最高を更新した。コロナ禍からの経済回復で外食向けが好調。円安進行により価格競争力が高まったことも追い風となった。ただ、欧米では年後半に物価高騰に伴い消費が減退しており、先行きへの懸念も出ている。
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