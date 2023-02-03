首相動静（２月３日）
2023年02月03日08時19分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１３分、公邸発。同１４分、官邸着。
首相動静（２月３日）
こんな記事も
政治用語
政治
首相動静（２月３日）(02/03 08:19)
ウクライナ支援で埋没懸念 非軍事限定の日本、欧米は戦車(02/03 07:18)
「対決より解決」堅持 国民民主が活動方針案(02/03 07:11)
林外相、安保理会合出席を検討 ２４日のウクライナ侵攻１年で(02/03 07:08)
防衛力強化、詳述避ける岸田首相 野党追及に「手明かせぬ」連発―予算委(02/03 07:06)
「戦猫外交」で存在感 台湾の蕭美琴駐米代表(02/03 07:05)
「中国との紛争、未然に防ぐ」 Ｇ７で日本の指導力に期待―蕭・駐米台湾代表インタビュー(02/03 07:05)
ロシアとの連携に懸念表明 林氏、中国外相と電話初会談(02/03 00:56)
首相動静（２月２日）(02/02 22:05)
立民「失われた１０年」ＰＴが初会合 児童手当、所得制限で１．１兆円減(02/02 22:03)
文献調査、国が申し入れ 受け入れ表明前から―「核ごみ」基本方針改定へ・政府(02/02 20:51)
立民、財産保全で法案 旧統一教会(02/02 20:46)
日ミクロネシア、中国念頭に連携 処理水放出で理解得る(02/02 20:36)
公明「年収の壁」解消を議論へ(02/02 20:16)
事務所違法疑い「確認中」 秋本政務官、文春報道に(02/02 19:46)
鈴木財務相、「Ｎ分Ｎ乗」慎重 少子化財源、国債に否定的―予算委(02/02 19:37)
統一選「反軍拡」掲げる 共産・志位氏(02/02 18:39)
特定秘密漏えい、参院も勧告(02/02 18:37)
女性登用へ基本計画策定を 自民ガバナンス委が提言(02/02 18:00)
統一選で若手議員５０人増 立民が活動計画案(02/02 17:06)
谷口真由美氏が出馬検討 対維新で要請受け―大阪府知事選(02/02 16:56)
衆院選挙制度改革へ協議会 与野党合意、来週初会合(02/02 16:49)
「１３０万円の壁」問題は？ 見直しにハードル―ニュースＱ＆Ａ(02/02 16:41)
松野官房長官、酒気帯び運転は義弟(02/02 16:07)
戸籍氏名に「読み仮名」記載 「キラキラ」命名に基準―法制審要綱案(02/02 14:58)
浜田防衛相、装備移転ルール見直し加速 永岡文科相、卒業式マスクは個人判断―衆院予算委(02/02 12:22)
安保理理事国に結束要請 対北朝鮮、中ロも出席―韓国外相(02/02 10:52)
健脚の「ミスター政府筋」 石原信雄氏(02/02 07:08)
立民、教団問題の追及本格化 ４月選挙へ政権打撃狙う―衆院予算委(02/02 07:05)
首相動静（２月１日）(02/01 22:07)