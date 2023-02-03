【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利を眺めた値動きとなる中、おおむね１ドル＝１２８円台後半で推移した。午後５時現在は１２８円６６～７６銭と、前日同時刻比２２銭の円高・ドル安。