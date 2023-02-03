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３日の朝刊（都内最終版）☆１

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３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月03日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕特殊詐欺　被害額８年ぶり増　組織トップ　検挙者の１．９％▽刑法犯２０年ぶり増　「人出戻った影響」
〔毎日〕中国の工場　消えた米技術者　半導体規制で「突然、一斉に」
〔読売〕極超音速　特許非公開　経済安保　指針原案　宇宙、サイバーも
〔日経〕米利上げ　停止時期探る　ＦＲＢ、０．２５％に縮小　市場の楽観論けん制▽欧州中銀０．５％利上げ
〔産経〕児童手当　所得制限撤廃へ　１８歳まで拡大、段階的に　政府調整
〔東京〕岸田首相、なぜ防衛費をあげますか　世田谷の児童３６人　官邸宛て手紙　平和学習で問題意識、返信待つ
【共通ニュース】
◆戸籍　全国民に読み仮名　命名に一定のルール　「一般に認められる」が基準　法制審案
◆同性婚「社会変わってしまう」　首相、否定的な答弁　ＳＮＳ「人権配慮ない」批判も
◆核最終処分場「協議の場」　政府新設へ　原発立地自治体と
◆衆院選改革　思惑にズレ　与野党、協議会設置合意　「地方充実を」「議員多すぎ」
◆パートら平均７％賃上げ　イオンとオリエンタルランド　今春から
◆プーチン氏「独戦車の脅威再び」　侵略すり替え「祖国防衛」　独ソ戦８０年演説
◆比基地　米軍使用拡大　４カ所追加、中国けん制
◆組織委元次長　談合認める　東京地検聴取　電通側の供述影響か（続）

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