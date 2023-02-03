【１面トップ】

〔朝日〕特殊詐欺 被害額８年ぶり増 組織トップ 検挙者の１．９％▽刑法犯２０年ぶり増 「人出戻った影響」

〔毎日〕中国の工場 消えた米技術者 半導体規制で「突然、一斉に」

〔読売〕極超音速 特許非公開 経済安保 指針原案 宇宙、サイバーも

〔日経〕米利上げ 停止時期探る ＦＲＢ、０．２５％に縮小 市場の楽観論けん制▽欧州中銀０．５％利上げ

〔産経〕児童手当 所得制限撤廃へ １８歳まで拡大、段階的に 政府調整

〔東京〕岸田首相、なぜ防衛費をあげますか 世田谷の児童３６人 官邸宛て手紙 平和学習で問題意識、返信待つ

【共通ニュース】

◆戸籍 全国民に読み仮名 命名に一定のルール 「一般に認められる」が基準 法制審案

◆同性婚「社会変わってしまう」 首相、否定的な答弁 ＳＮＳ「人権配慮ない」批判も

◆核最終処分場「協議の場」 政府新設へ 原発立地自治体と

◆衆院選改革 思惑にズレ 与野党、協議会設置合意 「地方充実を」「議員多すぎ」

◆パートら平均７％賃上げ イオンとオリエンタルランド 今春から

◆プーチン氏「独戦車の脅威再び」 侵略すり替え「祖国防衛」 独ソ戦８０年演説

◆比基地 米軍使用拡大 ４カ所追加、中国けん制

◆組織委元次長 談合認める 東京地検聴取 電通側の供述影響か（続）