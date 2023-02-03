【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米製薬大手などヘルスケア関連株が売られ、小反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３９．０２ドル安の３万４０５３．９４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３８４．５０ポイント高の１万２２００．８２と、約５カ月ぶりに１万２０００台を回復して引けた。