ＮＹ株、小反落 ヘルスケア株売られる
2023年02月03日07時21分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米製薬大手などヘルスケア関連株が売られ、小反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３９．０２ドル安の３万４０５３．９４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３８４．５０ポイント高の１万２２００．８２と、約５カ月ぶりに１万２０００台を回復して引けた。
ＮＹ株、小反落 ヘルスケア株売られる
2023年02月03日07時21分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米製薬大手などヘルスケア関連株が売られ、小反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３９．０２ドル安の３万４０５３．９４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３８４．５０ポイント高の１万２２００．８２と、約５カ月ぶりに１万２０００台を回復して引けた。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシアの五輪参加、米は反対 中立的立場なら容認も(02/03 08:40)
ＮＡＴＯ同時加盟へ連帯 「問題児扱いは好ましくない」―北欧２カ国(02/03 08:06)
米本土に中国の「スパイ風船」 機密情報収集か―国防総省(02/03 07:59)
スーダンと正常化文書署名へ 民政移管後に―イスラエル(02/03 07:46)
ロシア、米核研究施設にサイバー攻撃 下院が報告要求(02/03 07:43)
ＮＹ円、１２８円台後半(02/03 07:38)
ＮＹ株、小反落 ヘルスケア株売られる(02/03 07:21)
「軟着陸」実現へ期待 インフレ低下基調で―米ＦＲＢ(02/03 07:06)
「戦猫外交」で存在感 台湾の蕭美琴駐米代表(02/03 07:05)
「中国との紛争、未然に防ぐ」 Ｇ７で日本の指導力に期待―蕭・駐米台湾代表インタビュー(02/03 07:05)
独ソ激戦スターリングラード訪問 プーチン氏「戦車の脅威再び」(02/03 07:03)
経済政策キーマンが退任 後任はＦＲＢ副議長が有力―米政権(02/03 06:21)
日産・ルノー、６日に合意発表 英ロンドンで共同会見(02/03 05:55)
ＮＹ株、反落(02/03 00:03)
ＮＹ円、１２８円台半ば(02/03 00:00)
欧州中銀、０．５％利上げ 大幅な引き締め継続(02/02 23:57)
イスラエルに大使館設置 チャド(02/02 23:26)
ＥＵ委員長、対ロ追加制裁を明言 ウクライナ兵の訓練拡充―ゼレンスキー氏と会談(02/02 23:09)
英中銀、０．５％利上げ 物価抑制で引き締め継続(02/02 21:54)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 21:29)
中国、ビザ再開で説明に苦慮 「日本が止めた」と誤解も(02/02 20:29)
ドイツ、公共交通のマスク義務解除(02/02 20:19)
米軍拠点、新たに４カ所 フィリピンと合意、中国警戒(02/02 18:49)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 18:27)
米韓、Ｂ１爆撃機交え訓練 北朝鮮は対抗強調(02/02 18:22)
ロシア外交官４人追放 オーストリア(02/02 18:18)
蔡総統、台湾防衛への決意強調 前米軍司令官と会談(02/02 18:14)
新疆の人権「絶えず向上」 カナダ下院の動議に反論―中国外務省(02/02 18:09)
イスラエル軍がガザ空爆 パレスチナ側の報復攻撃も(02/02 18:02)
米巨大ＩＴのアプリ是正を 競争促進へ議会に要請―バイデン大統領(02/02 17:54)
ウォール・ストリート・ジャーナル