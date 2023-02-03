【ニューヨーク時事】２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢になり、円相場は１ドル＝１２８円台半ばに上伸した。午前９時現在は１２８円４０～５０銭と、前日午後５時比４８銭の円高・ドル安。