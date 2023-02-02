イスラエルに大使館設置 チャド
2023年02月02日23時26分
【カイロ時事】アフリカのチャドが２日、イスラエルの商都テルアビブ近郊のラマトガンに大使館を設置した。イスラエル首相府によれば、ネタニヤフ首相は式典で「歴史的瞬間だ」と述べ、両国の関係強化に期待を示した。
イスラエルに大使館設置 チャド
2023年02月02日23時26分
【カイロ時事】アフリカのチャドが２日、イスラエルの商都テルアビブ近郊のラマトガンに大使館を設置した。イスラエル首相府によれば、ネタニヤフ首相は式典で「歴史的瞬間だ」と述べ、両国の関係強化に期待を示した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル