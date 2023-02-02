【ロンドン時事】英イングランド銀行（中央銀行）は２日、政策金利を３．５％から４．０％へ、０．５％引き上げると発表した。前日まで開いた金融政策委員会で決めた。利上げは２０２１年１２月以降１０回連続。年率１０％を超えるインフレを抑えるため、金融引き締めを継続する。