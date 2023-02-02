【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台後半に上昇した。正午現在は１２８円７０～８０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。