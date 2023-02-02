円、１２８円台後半 ロンドン外為
2023年02月02日21時29分
【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台後半に上昇した。正午現在は１２８円７０～８０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
円、１２８円台後半 ロンドン外為
2023年02月02日21時29分
【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台後半に上昇した。正午現在は１２８円７０～８０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
英中銀、０．５％利上げ 物価抑制で引き締め継続(02/02 21:54)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 21:29)
中国、ビザ再開で説明に苦慮 「日本が止めた」と誤解も(02/02 20:29)
ドイツ、公共交通のマスク義務解除(02/02 20:19)
ＥＵ、ウクライナ軍に追加支援 訓練を３万人に拡大―外相(02/02 20:05)
米軍拠点、新たに４カ所 フィリピンと合意、中国警戒(02/02 18:49)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(02/02 18:27)
米韓、Ｂ１爆撃機交え訓練 北朝鮮は対抗強調(02/02 18:22)
ロシア外交官４人追放 オーストリア(02/02 18:18)
蔡総統、台湾防衛への決意強調 前米軍司令官と会談(02/02 18:14)
新疆の人権「絶えず向上」 カナダ下院の動議に反論―中国外務省(02/02 18:09)
イスラエル軍がガザ空爆 パレスチナ側の報復攻撃も(02/02 18:02)
米巨大ＩＴのアプリ是正を 競争促進へ議会に要請―バイデン大統領(02/02 17:54)
ドローン攻撃「イスラエルに責任」 イランが非難、報復辞さず(02/02 17:14)
新紙幣に英国王載せず 先住民史のデザインに―豪(02/02 15:58)
周辺国首脳が集結 イスラム過激派掃討誓う―ソマリア(02/02 14:41)
米当局の差し止め請求却下 メタの新興企業買収―報道(02/02 14:24)
ウクライナでの戦闘「謝罪したい」 逃亡の元ワグネル指揮官(02/02 14:05)
美術館展望台はプライバシー侵害 「動物園のよう」と判断―英最高裁(02/02 13:32)
安保理理事国に結束要請 対北朝鮮、中ロも出席―韓国外相(02/02 10:52)
ウイグル族１万人受け入れを カナダ下院、政府に要請(02/02 10:50)
米債務上限「協議を継続」 下院議長、バイデン大統領と会談(02/02 10:01)
「超強力対応」を警告 米韓の合同演習非難―北朝鮮(02/02 09:56)
ミサイルでまた住宅崩壊、３人死亡 徹夜の救助活動―ウクライナ東部(02/02 09:50)
エルサルバドルに巨大刑務所 ４万人収容、東京ドーム３５個分(02/02 09:10)
米メタ、純利益５５％減 リストラ費用膨らむ―２２年１０～１２月期(02/02 09:07)
巨大ＩＴ支配是正へ法整備を 競争促進へ議会に要請―米政権(02/02 08:54)
利上げ幅、０．２５％に縮小 米ＦＲＢ、さらに２回引き上げも―インフレ低下の初期段階に(02/02 08:45)
グリーン産業の補助金ルール緩和 米中に対抗―欧州委方針(02/02 08:23)
ＮＹ円、１２８円台後半に上昇(02/02 08:19)
ウォール・ストリート・ジャーナル