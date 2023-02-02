立民、財産保全で法案 旧統一教会
2023年02月02日20時46分
立憲民主党は２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への多額寄付問題を巡り、解散命令請求を受けた宗教法人の財産保全を可能にする法案を、今国会に提出する方針を決めた。資産の散逸を防ぎ、被害救済に充てるのが狙い。日本維新の会と連携して立法化を目指す。
立民、財産保全で法案 旧統一教会
2023年02月02日20時46分
立憲民主党は２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への多額寄付問題を巡り、解散命令請求を受けた宗教法人の財産保全を可能にする法案を、今国会に提出する方針を決めた。資産の散逸を防ぎ、被害救済に充てるのが狙い。日本維新の会と連携して立法化を目指す。
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