サントリー食品インターナショナルは２日、５月１日出荷分から缶コーヒーなど計４２品目の税別希望小売価格を１９～２２％引き上げると発表した。原材料価格の高騰が続いており、「ボス レインボーマウンテンブレンド」などプルタブ缶（１８５グラム）のボス各種は１１５円から１４０円とし、１９９８年３月以来、約２５年ぶりの値上げとなる。