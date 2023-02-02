【ベルリン時事】ドイツで２日、公共交通機関でのマスク着用義務が全面的に解除された。連邦政府は「秋冬の新型コロナウイルス流行は制御され、医療システムの逼迫（ひっぱく）もない」と判断した。一方、医療機関や介護施設での着用義務は４月上旬まで継続する。