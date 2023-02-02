公明党の北 側 一 雄中央幹事会長は２日の記者会見で、所得が一定額を超えて扶養対象から外れ、社会保険料などの負担が生じる「年収の壁」解消に向け、党内論議を開始する考えを明らかにした。具体策として、手取りの減少分を給付で補う案について、北側氏は「一つの選択肢だ」と理解を示した。