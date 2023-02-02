高井美紀さん死去 毎日放送アナウンサー
2023年02月02日20時10分
高井 美紀さん（たかい・みき＝毎日放送アナウンサー）１月２５日死去、５５歳。兵庫県出身。葬儀は近親者で済ませた。
９０年、毎日放送に入社。同局やＴＢＳなど１５局で放送中の長寿番組「皇室アルバム」のナレーションを１５年から務めていた。
高井美紀さん死去 毎日放送アナウンサー
2023年02月02日20時10分
高井 美紀さん（たかい・みき＝毎日放送アナウンサー）１月２５日死去、５５歳。兵庫県出身。葬儀は近親者で済ませた。
９０年、毎日放送に入社。同局やＴＢＳなど１５局で放送中の長寿番組「皇室アルバム」のナレーションを１５年から務めていた。
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