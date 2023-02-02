文献調査、国が検討要請 受け入れ表明前から―「核ごみ」基本方針改定へ・政府
2023年02月02日19時29分
政府は２日、原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分に関する基本方針を改定する方針を固めた。改定案は最終処分の実現に向け「政府は一丸となり、政府の責任で取り組む」と明記。処分地選定の第１段階である「文献調査」に関心のある地域に対し、自治体が受け入れを判断する前から国が検討を申し入れる考えを盛り込んだ。
文献調査、国が検討要請 受け入れ表明前から―「核ごみ」基本方…
2023年02月02日19時29分
政府は２日、原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分に関する基本方針を改定する方針を固めた。改定案は最終処分の実現に向け「政府は一丸となり、政府の責任で取り組む」と明記。処分地選定の第１段階である「文献調査」に関心のある地域に対し、自治体が受け入れを判断する前から国が検討を申し入れる考えを盛り込んだ。
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