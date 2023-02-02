国内感染、新たに４万５５００人 前週比１万５０００人減―新型コロナ
2023年02月02日18時52分
国内では２日、新たに４万５５００人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１万５０００人減少した。新たな死者は２３１人。重症者は４７５人で、前日から２１人減った。
東京都の新規感染者は３５０２人で、前週の木曜日と比べ１５５９人減った。
国内感染、新たに４万５５００人 前週比１万５０００人減―新型…
2023年02月02日18時52分
国内では２日、新たに４万５５００人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１万５０００人減少した。新たな死者は２３１人。重症者は４７５人で、前日から２１人減った。
東京都の新規感染者は３５０２人で、前週の木曜日と比べ１５５９人減った。
こんな記事も
社会用語
社会
卒業式でマスク、是非を検討 「個人判断」発言を軌道修正―永岡文科相(02/02 19:53)
元ＫＡＴーＴＵＮ田中被告に求刑２年 覚醒剤事件で千葉地裁支部(02/02 19:39)
文献調査、国が検討要請 受け入れ表明前から―「核ごみ」基本方針改定へ・政府(02/02 19:29)
「循環取引」で１０億円詐取容疑 映像制作会社の社長ら逮捕―警視庁(02/02 19:28)
棚田振興で３９団体を初表彰 大塚商会など５団体に特別感謝状―農水省(02/02 19:00)
国内感染、新たに４万５５００人 前週比１万５０００人減―新型コロナ(02/02 18:52)
実行役の男に懲役２年６月 岩国強盗未遂、「ルフィ」も関与―山口地裁(02/02 18:47)
先に２人引き渡す可能性も 渡辺容疑者らは審理継続―フィリピン法相(02/02 18:45)
ＮＨＫの武田アナ、今月末で退職(02/02 18:23)
原発処理水放出に厳しい声 福島県で説明会―政府(02/02 17:26)
医療警戒レベル引き下げ コロナ、上から２番目に―東京都(02/02 17:10)
茨城で鳥インフル 今季、全国７２例目(02/02 17:00)
６０億円被害の特殊詐欺関与か フィリピン収容中の４人―警察庁(02/02 16:50)
戸籍氏名に「読み仮名」記載 「キラキラ」命名に基準―法制審要綱案(02/02 14:58)
「日本の治安良い」減少 警察庁のアンケート調査(02/02 14:10)
自宅から複数の刃物押収 公開捜査後にパソコン処分か―宮台さん襲撃事件・警視庁(02/02 14:07)
レジャー施設社員ら書類送検 水上バイク事故、過失傷害容疑―愛知県警(02/02 13:09)
携帯電話６台所有 収容所で拘束中の１人―フィリピン裁判所で意見聴取開始(02/02 12:53)
浜田防衛相、装備移転ルール見直し加速 永岡文科相、卒業式マスクは個人判断―衆院予算委(02/02 12:22)
サイバー攻撃の流出情報悪用か ポイント不正使用容疑で男逮捕―警視庁(02/02 12:17)
大阪狭山市副議長を逮捕 女児４人にわいせつ容疑―府警(02/02 12:01)
籠池夫妻の実刑確定、収監へ 森友補助金詐取で異議棄却―最高裁(02/02 11:19)
刑法犯件数、２０年ぶり増加 コロナ制限緩和影響か―サイバー、虐待は最多・警察庁(02/02 10:30)
特殊詐欺被害３６１億円、８年ぶり増 昨年、件数は２年連続増―警察庁(02/02 10:17)
児童が育てた桜島大根贈呈 鹿児島市〔地域〕(02/02 10:00)
容疑者とみられる男、動機は？ 引きこもりか、社会と接点少なく―宮台さん襲撃事件・警視庁(02/02 07:10)
拒食症患者、瞑想で不安軽減 関連の脳活動も低下―京都大病院(02/02 07:09)
「ルフィ」？に面会、頻繁に 告訴女性、キスのしぐさも―フィリピン収容所(02/02 07:06)
詐取金、交際相手が比に運搬 １回数千万円、年７回渡航も―全国連続強盗事件・警視庁(02/02 00:33)
天皇誕生日の一般参賀、要領発表 倍率１２倍、令和初―宮内庁(02/02 00:08)