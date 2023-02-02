国内では２日、新たに４万５５００人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１万５０００人減少した。新たな死者は２３１人。重症者は４７５人で、前日から２１人減った。



<新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数>

東京都の新規感染者は３５０２人で、前週の木曜日と比べ１５５９人減った。