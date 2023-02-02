女性登用へ基本計画策定を 自民ガバナンス委が提言
2023年02月02日18時00分
自民党の党改革実行本部（本部長・茂木敏充幹事長）は２日、党のガバナンスコード（統治指針）に沿った組織運営が行われているか検証する外部有識者らによる「ガバナンス委員会」の提言文書について報告を受けた。提言は女性議員の育成・登用に関する基本計画の策定や、デジタル化推進を求めた。
女性登用へ基本計画策定を 自民ガバナンス委が提言
2023年02月02日18時00分
自民党の党改革実行本部（本部長・茂木敏充幹事長）は２日、党のガバナンスコード（統治指針）に沿った組織運営が行われているか検証する外部有識者らによる「ガバナンス委員会」の提言文書について報告を受けた。提言は女性議員の育成・登用に関する基本計画の策定や、デジタル化推進を求めた。
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