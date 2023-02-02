長谷部花王社長、月額報酬３０％を自主返納 ４月から３カ月、業績下振れで
2023年02月02日17時42分
花王は２日、長谷部佳宏社長が４月から３カ月間、月額基本報酬の３０％を自主返納すると発表した。２０２２年１２月期連結決算と業績予想に差異があるためという。同社は「真摯（しんし）に受け止め、経営責任を明確にするため、社長より申し出があった」としている。
長谷部花王社長、月額報酬３０％を自主返納 ４月から３カ月、業…
2023年02月02日17時42分
花王は２日、長谷部佳宏社長が４月から３カ月間、月額基本報酬の３０％を自主返納すると発表した。２０２２年１２月期連結決算と業績予想に差異があるためという。同社は「真摯（しんし）に受け止め、経営責任を明確にするため、社長より申し出があった」としている。
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