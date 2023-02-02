立憲民主党の「２０２３年度活動計画案」が２日、判明した。４月の統一地方選での４５歳以下の若手議員５０人増などを掲げた。１９日の党大会で正式決定する。

党の現状について「国民の信頼感、期待が高まっているとは言えない」と指摘。「年内にも行われる可能性のある総選挙も視野に入れて、信頼回復と党再生に全力で取り組む」と明記した。