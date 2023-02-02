相川 賢太郎氏（あいかわ・けんたろう＝元三菱重工業社長）１月１７日未明、腎不全のため自宅で死去、９５歳。長崎市出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社総務部秘書グループ。

５１年に西日本重工業（現三菱重工）に入社し、長崎造船所長や常務を歴任。８９年から９９年までの１０年間にわたって社長や会長を務め、三菱グループの重鎮として知られた。息子の相川哲郎氏は三菱自動車の社長を務めた。