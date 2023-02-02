ＫＤＤＩとソフトバンクは２日、通信障害時の対策として、１台のスマートフォンで２社の回線を利用できる「デュアルＳＩＭ」サービスを３月下旬以降に提供すると発表した。普段使うメイン回線とは別に予備回線を持っておくことで、障害で主回線が使えなくなっても通話や通信が可能になる。