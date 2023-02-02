ソニーグループは２日、２０２３年３月期連結業績予想（国際会計基準）のうち、本業のもうけを示す営業利益を前期比１．９％減の１兆１８００億円（従来予想１兆１６００億円）に上方修正したと発表した。純利益も１．４％減の８７００億円（同８４００億円）に引き上げた。