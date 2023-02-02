日本ケロッグ（東京）は２日、ポテトチップス「プリングルズ」１１品を４月１日から値上げすると発表した。「プリングルズ うましお」（１０５グラム）など家庭用７品と、地域限定のおみやげ用４品が対象。オープン価格だが、店頭価格で１５～２０％程度の値上げを想定している。

プリングルズの値上げは原材料費やエネルギー価格の高騰が要因で、２０２２年９月以来。