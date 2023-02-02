５５円高の２万７４０２円０５銭 ２日の平均株価
2023年02月02日15時10分
２日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４０２円０５銭と前日終値比５５円１７銭高で終わった。出来高は概算で１１億９６００万株。
５５円高の２万７４０２円０５銭 ２日の平均株価
2023年02月02日15時10分
２日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４０２円０５銭と前日終値比５５円１７銭高で終わった。出来高は概算で１１億９６００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
ＬＩＮＥ・ヤフーと３社合併へ 出沢氏の社長昇格も発表―ＺＨＤ(02/02 16:15)
円急伸、１２８円台半ば 東京市場(02/02 16:11)
ソニーＧ社長に十時副社長 吉田氏は会長兼ＣＥＯ―４月１日付(02/02 15:52)
障害対策で予備回線提供 ＫＤＤＩとソフトバンク(02/02 15:52)
ソニー、営業益２００億円上方修正 ２３年３月期予想(02/02 15:28)
茨城で鳥インフル 今季、全国７２例目(02/02 15:28)
「プリングルズ」値上げ ４月から１５～２０％―日本ケロッグ(02/02 15:25)
５５円高の２万７４０２円０５銭 ２日の平均株価(02/02 15:10)
１月のユニクロ既存店売上高、１０．９％増 ファーストリテ(02/02 15:09)
円相場、１２８円５１～５３銭 ２日正午現在(02/02 12:07)
円急伸、１２８円台 米利上げの緩和観測で―東京市場(02/02 11:58)
物価目標見直しに慎重 政策効果「損なう危険」―若田部日銀副総裁(02/02 11:56)
４４円高の２万７３９１円８５銭 ２日午前の平均株価(02/02 11:40)
円相場、１２８円６０～６１銭 ２日午前９時現在(02/02 09:09)
Ｇ７財務相、日本主導で今月会合へ ウクライナ支援で結束確認(02/02 08:44)
ＫＤＤＩとソフトバンク、通信障害対策で新サービス 予備回線を提供(02/01 21:40)
イオン、パート時給７％上げ ３月以降、４０万人対象(02/01 20:43)
昨年１０～１２月期ＧＤＰ、年２．０％増 ２四半期ぶりプラス―民間予測(02/01 20:31)
トヨタ、東京本社ビルを売却 グループ会社と三井不に(02/01 20:25)
百貨店売上高、１～２割増 客足回復、初売り堅調―１月(02/01 20:11)
電力大手８社が大幅赤字 東電６５０９億円、燃料高直撃―４～１２月期(02/01 19:54)
ブリヂストン、ＡＩスタートアップに出資 物流ロボットを共同開発(02/01 19:46)
Ｇ７でデータ流通枠組み創設へ 河野デジタル相表明(02/01 19:07)
函館の商業施設、８月末閉店 テーオーデパート本店(02/01 18:44)
自動停止直前に制御棒点検 関電高浜原発―規制委(02/01 18:36)
日銀の国債買い入れ、過去最大２３兆円 １月、金利の上昇抑制で(02/01 18:34)
オリオンビール、小林製薬と協定 従業員の血糖値改善を実験、サプリ摂取へ(02/01 18:30)
ガソリン価格、横ばい 経産省(02/01 18:28)
国内新車販売、１６％増 半導体不足は継続―１月(02/01 18:25)
乳製品の値上げ相次ぐ ４月に「ビヒダス」「十勝チーズ」(02/01 18:10)
ビジネスワイヤ
PR TIMES