ファーストリテイリングは２日、１月のユニクロ店舗の既存店売上高（７２６店、ネット通販分含む）が前年同月比１０．９％増加したと発表した。

同社では、１月の増収について「気温が低く推移したことで、防寒衣料の販売が好調となった」と説明している。