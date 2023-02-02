【モガディシオＡＦＰ時事】ソマリアの首都モガディシオで１日、モハムド大統領がケニアのルト大統領、ジブチのゲレ大統領、エチオピアのアビー首相を招き首脳会議を行った。国際テロ組織アルカイダ系イスラム過激派アルシャバーブの完全掃討へ「最後の一押し」を誓い合った。

会議後、共同声明を出し「ソマリア全土のアルシャバーブからの解放を完結させるためテロリスト支配が残る地域で最後の合同作戦を行うことで首脳は一致した」と強調。周辺国を含めアルシャバーブの「兵器、資金、思想」の流れを止める。