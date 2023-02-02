ソニーＧ社長に十時副社長 吉田氏は会長兼ＣＥＯ―４月１日付
2023年02月02日15時52分
ソニーグループ（Ｇ）は２日、十時裕樹副社長（５８）が４月１日付で社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）に昇格すると発表した。最高経営責任者（ＣＥＯ）である吉田憲一郎会長兼社長（６３）は、引き続き会長兼ＣＥＯを務める。エンターテインメントや電機など多様な事業構成を強みとする現行の経営路線を継承するとともに、電気自動車（ＥＶ）など新規事業で成長を加速させる。
ソニーＧ社長に十時副社長 吉田氏は会長兼ＣＥＯ―４月１日付
2023年02月02日15時52分
ソニーグループ（Ｇ）は２日、十時裕樹副社長（５８）が４月１日付で社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）に昇格すると発表した。最高経営責任者（ＣＥＯ）である吉田憲一郎会長兼社長（６３）は、引き続き会長兼ＣＥＯを務める。エンターテインメントや電機など多様な事業構成を強みとする現行の経営路線を継承するとともに、電気自動車（ＥＶ）など新規事業で成長を加速させる。
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